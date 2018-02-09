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В Екатеринбурге снесут телебашню

9 Февраля 2018 в 20:30

В Екатеринбурге 23 февраля снесут недостроенную телевизионную башню. Рабочие подорвут башню в промежуток между семью и одиннадцатью утра. На это время вокруг объекта выставят оцепление.

Строительство башни началось в 1983 году. Через шесть лет проблемы с финансированием, и в 1991 году возведение объекта заморозили. Сейчас недостроенная башня достигает 220 метров, сообщает РИА «Новости».

Летом 2017 года сообщалось, что на месте недостроенной телебашни построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».


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