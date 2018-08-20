В Екатеринбурге покажут работы умершего художника Виталия Воловича

В Екатеринбурге пройдет выставка работ народного художника России Виталия Воловича, запланированная к его 90-му юбилею, сообщила «РИА Новости» замдиректора Екатеринбургского музея изобразительных искусств по выставкам и развитию Юлия Сирина.

По ее словам, на выставке будет представлено порядка 100 книжных работ Воловича из собрания музея. Инициатором экспозиции выступил сам Волович, который также принимал активное участие в ее подготовке, добавила Сирина. По предварительным данным, выставка откроется 9 октября и будет работать в течение двух месяцев.

Ранее стало известно о смерти заслуженного художника. Как сообщает Ura.ru, соболезнования в связи с кончиной Воловича уже выразили врио главы уральской столицы Виктор Тестов и депутаты Екатеринбургской городской думы.