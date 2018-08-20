Понедельник
20 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

В Екатеринбурге покажут работы умершего художника Виталия Воловича

20 Августа 2018 в 10:46
В Екатеринбурге покажут работы умершего художника Виталия Воловича

В Екатеринбурге пройдет выставка работ народного художника России Виталия Воловича, запланированная к его 90-му юбилею, сообщила «РИА Новости» замдиректора Екатеринбургского музея изобразительных искусств по выставкам и развитию Юлия Сирина.

По ее словам, на выставке будет представлено порядка 100 книжных работ Воловича из собрания музея. Инициатором экспозиции выступил сам Волович, который также принимал активное участие в ее подготовке, добавила Сирина. По предварительным данным, выставка откроется 9 октября и будет работать в течение двух месяцев.

Ранее стало известно о смерти заслуженного художника. Как сообщает Ura.ru, соболезнования в связи с кончиной Воловича уже выразили врио главы уральской столицы Виктор Тестов и депутаты Екатеринбургской городской думы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.