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В Египте акула убила туриста

7 Августа 2018 в 22:13
В Египте акула убила туриста

Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из спецнаблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям после нападения хищника на 41-летнего туриста из Чехии, передает РИА «Новости».

На побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Марса Алям — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море. Находится в 271 км к югу от Хургады и в 131 км к югу от Эль-Кусейра. Население города занято преимущественно в обслуживании туристического бизнеса; часть населения занимается рыбной ловлей, разводит овец и верблюдов.

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