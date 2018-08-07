В Египте акула убила туриста

Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из спецнаблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям после нападения хищника на 41-летнего туриста из Чехии, передает РИА «Новости».

На побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Марса Алям — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море. Находится в 271 км к югу от Хургады и в 131 км к югу от Эль-Кусейра. Население города занято преимущественно в обслуживании туристического бизнеса; часть населения занимается рыбной ловлей, разводит овец и верблюдов.