В эфире Радио ULTRA появится голосовой ассистент

Окей, ULTRA! Музыкальный голосовой помощник «Ультра» станет «хозяином» эфира культовой альтернативной станции, глобальный перезапуск которой состоится 1 апреля.

Виртуальные ассистенты с каждым годом становятся все популярнее. Их интегрируют практически во всё - от микроволновок и беспроводных колонок до машин. Прогрессивная станция ULTRA не отстает от времени и с энтузиазмом относится к новым технологиям, меняющим жизнь.

Голос робота по имени «Ультра» зазвучит в музыкальном оформлении, робот будет в ироничной манере «общаться» со слушателями и ставить те или иные композиции в эфир.

Визуальная концепция станции также обновится. Виртуальный персонаж - робот «Ультра» в косухе, больших желтых наушниках и с дредами - станет персональным проводником в мир альтернативной и прогрессивной молодёжной музыки, пригласит всех на сайт radioultra.ru, где можно познакомиться с обновленным, «утяжеленным» форматом станции.