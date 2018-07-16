В эфире НСН началась пресс-конференция о запрете алкоголя в спальных районах

Участники пресс-конференции НСН расскажут об инициативе запрета продажи алкоголя в спальных районах и жилых домах.

В конце июня прошло обсуждение концепции федерального проекта «Здоровый образ жизни», в ходе которого был поднят вопрос реализации одного из пунктов – запрета на продажу алкоголя в жилых домах и спальных районах. Разработкой этого проекта занимается экспертное сообщество совместно с Общероссийским народным фронтом. Предполагается, что к осени работа над программой будет завершена.

Как утверждают авторы инициативы, это позволит снизить алкоголизацию населения. Согласно статистике Минздрава, за последние 12 лет, заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза благодаря ограничительным мерам и пропаганде здорового образа жизни

Участники пресс-конференции НСН расскажут подробнее о федеральном проекте «Здоровый образ жизни», а также о запрете на продажу алкоголя в спальных районах.



Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн;

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин;

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

