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В эфире НСН началась пресс-конференция о запрете алкоголя в спальных районах

16 Июля 2018 в 12:09
В эфире НСН началась пресс-конференция о запрете алкоголя в спальных районах
Участники пресс-конференции НСН расскажут об инициативе запрета продажи алкоголя в спальных районах и жилых домах.

В конце июня прошло обсуждение концепции федерального проекта «Здоровый образ жизни»,  в ходе которого был поднят вопрос реализации одного из пунктов – запрета на продажу алкоголя в жилых домах и спальных районах. Разработкой этого проекта занимается экспертное сообщество совместно с Общероссийским народным фронтом. Предполагается, что к осени работа над программой будет завершена. 

Как утверждают авторы инициативы, это позволит снизить алкоголизацию населения. Согласно статистике Минздрава, за последние 12 лет, заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза благодаря ограничительным мерам и пропаганде здорового образа жизни

Участники пресс-конференции НСН расскажут подробнее о федеральном проекте «Здоровый образ жизни», а также о запрете на продажу алкоголя в спальных районах.

В пресс-конференции примут участие:
  • Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн;
  • Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин;
  • Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.
Онлайн-трансляция пресс-конференции из пресс-центра НСН доступна здесь.
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