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В эфире НСН началась пресс-конференция о судьбе сестер Хачатурян

22 Августа 2018 в 11:12
В эфире НСН началась пресс-конференция о судьбе сестер Хачатурян

Участники расскажут, чем закончится кровавая история убийства отца тремя девушками.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Три сестры: Чем закончится кровавая история семьи Хачатурян?».

28 июля по обвинению в убийстве отца были задержаны Кристина, Ангелина и несовершеннолетняя Мария Хачатурян. Девушки признались, что убили 57-летнего родителя, пытаясь себя защитить, так как подвергались постоянному насилию со стороны отца, в том числе сексуального характера. В ходе слушания 20 августа следствие признало аморальные действия убитого, но девушек оставили под стражей до 28 сентября. Им грозят длительные сроки заключения.  

В ходе пресс-конференции адвокаты сестер Хачатурян – Алексей Липцер, Алексей Паршин и Ярослав Пакулин подробно расскажут о ходе расследования и решении суда, а также ответят на вопросы журналистов.

Кроме того, в пресс-центр НСН пришла мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников.

Интернет-трансляция доступна здесь.

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