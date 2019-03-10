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В Эфиопии заявили о троих россиянах на борту разбившегося лайнера

10 Марта 2019 в 15:44
В Эфиопии заявили о троих россиянах на борту разбившегося лайнера


На Самолете Boeing 737-800 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел авиакатастрофу, находились трое россиян. Об этом со ссылкой на слова представителей авиакомпании сообщил ТАСС.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявил о том, что на рейс приобрел билет один гражданин России.

«Эта информация проверяется. Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби. Этот гражданин направлялся в Найроби в туристических целях. У него были билеты до Найроби на этот рейс», — отметил представитель посольства РФ.

Напомним, пассажирский Boing вылетел в Найроби в 08:38 по местному времени (совпадает с мск) и потерял связь в 08:44. На борту лайнера было 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

По информации агентства Reuters, в авиакатастрофе выживших нет.

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