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В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

16 Февраля 2018 в 22:05

Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии в пятницу, спустя сутки после того, сообщает межарабский телеканал «Al Jazeera».

Решение о введении ЧП объявлено правящей коалицией «Революционно-демократический фронт эфиопских народов».

Режим чрезвычайного положения может действовать три или шесть месяцев.

Менее суток назад премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Этому предшествовали волнения и забастовки, участники которых требовали выпустить лидеров оппозиции, передает «Интерфакс».


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