В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии в пятницу, спустя сутки после того, сообщает межарабский телеканал «Al Jazeera».

Решение о введении ЧП объявлено правящей коалицией «Революционно-демократический фронт эфиопских народов».

Режим чрезвычайного положения может действовать три или шесть месяцев.

Менее суток назад премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Этому предшествовали волнения и забастовки, участники которых требовали выпустить лидеров оппозиции, передает «Интерфакс».



