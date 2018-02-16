В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии в пятницу, спустя сутки после того, сообщает межарабский телеканал «Al Jazeera».
Решение о введении ЧП объявлено правящей коалицией «Революционно-демократический фронт эфиопских народов».
Режим чрезвычайного положения может действовать три или шесть месяцев.
Менее суток назад премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Этому предшествовали волнения и забастовки, участники которых требовали выпустить лидеров оппозиции, передает «Интерфакс».