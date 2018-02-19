В «Единой России» создан экспертный совет

Бюро Высшего совета «Единой России» приняло решение о создании экспертного совета партии, в который вошел 31 человек. Председателем экспертного совета утвержден Борис Грызлов, передает официальный сайт партии.

Текущую деятельность совета обеспечивает его ответственный секретарь, руководитель Политического управления аппарата ЦИК партии Роман Романов. Координатором экспертного совета назначен председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В состав экспертного совета, в частности, вошли Андрей Исаев, Айрат Хайруллин, Константин Косачев, Игорь Бунин, Михаил Виноградов, Оксана Гаман-Голутвина, Владимир Груздев, Андрей Клепач, Андрей Кокошин, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов, Андрей Писарев, Андрей Шутов и другие.