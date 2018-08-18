В ДТП в Томске пострадали шесть человек

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Томске, в котором пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.

Сегодня около 5 часов по местному времени в городе Томске в районе д. 26 по улице Клюева произошло столкновение автомобилей «Хонда» и «Рено», двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира одного автомобиля, а также 2 пассажира другого.

Один из водителей – предполагаемый виновник ДТП, скрылся с места происшествия. Ведется его розыск передает РИА «Новости».

Улица Клюева расположена в Октябрьском районе г. Томска, в микрорайоне «Солнечный». Улица появилась 5 апреля 1990 года, и была названа по ходатайству организации «Мемориал» в честь русского поэта Николая Клюева, сосланного в Томск и расстрелянного на Каштаке в октябре 1937 года.

Улица начинается от развилки, от которой начинаются улицы Бирюкова и Суворова и идёт на юг, а затем на юго-восток до пересечения с улицами Осенней и Энтузиастов.