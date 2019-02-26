Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

В ДТП в Паттайе пострадал тюменец

26 Февраля 2019 в 21:49
В ДТП в Паттайе пострадал тюменец

В Паттайе автомобиль с жителем Тюмени за рулем столкнулся с мотоциклом и врезался в электрический столб. В результате погиб пассажир мотоцикла.

Автомобиль на большой скорости врезался в мотоцикл, который выехал с парковки между торговыми центрами . Из-за столкновения тюменец не смог выбраться из машины самостоятельно. Полицейские устанавливают причины произошедшего, передает URA.ru.

Ранее стало известно, что Таиланд официально ввел в эксплуатацию систему въезда в страну по электронным визам. Новая система поможет бороться с чрезмерной загруженностью аэропортов страны. Теперь предварительная подача заявки на визу онлайн не менее, чем за 24 часа до прибытия в Таиланд на срок до 30 дней сократит миграционный процесс до одной минуты.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.