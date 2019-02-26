В ДТП в Паттайе пострадал тюменец

В Паттайе автомобиль с жителем Тюмени за рулем столкнулся с мотоциклом и врезался в электрический столб. В результате погиб пассажир мотоцикла.

Автомобиль на большой скорости врезался в мотоцикл, который выехал с парковки между торговыми центрами . Из-за столкновения тюменец не смог выбраться из машины самостоятельно. Полицейские устанавливают причины произошедшего, передает URA.ru.

Ранее стало известно, что Таиланд официально ввел в эксплуатацию систему въезда в страну по электронным визам. Новая система поможет бороться с чрезмерной загруженностью аэропортов страны. Теперь предварительная подача заявки на визу онлайн не менее, чем за 24 часа до прибытия в Таиланд на срок до 30 дней сократит миграционный процесс до одной минуты.

