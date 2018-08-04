В ДТП в Оренбургской области погибли 7 человек

«Лада Калина» съехала в кювет и опрокинулась в Новоорском районе Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

В результате ДТП погибли трое женщин и четверо мужчин.

Полиция проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

Новоорский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Оренбургской области. Район граничит: на западе — с Гайским, на севере — с Кваркенским, на северо-востоке — с Адамовским, на юге — с Ясненским и Домбаровским районами области, на юго-западе граничит с городом Орском.