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В ДТП с автобусом в Кемеровской области погибли 5 человек

22 Февраля 2018 в 22:53
В ДТП с автобусом в Кемеровской области погибли 5 человек

Грузовик и автобус столкнулись в Кемеровской области. По предварительным данным, погибли 5 человек, 9 человек пострадали, передает РЕН.

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники МЧС.


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