В Донбассе в 2017 году погибли или пострадали 478 мирных жителей

В 2017 году в результате боевых действий в Донбассе погибли или получили ранения 478 мирных жителей, в том числе 40 детей, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

За 12 месяцев прошлого года зафиксировано свыше 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, передает «Синьхуа».

Вооружённый конфликт на востоке Украины— боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик). Кроме вооружённых сил Украины, в боях против сторонников ДНР и ЛНР также участвовали добровольческие военизированные формирования.