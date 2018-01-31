В Домодедово прокомментировали шестичасовую задержку рейса в Дубай

В пресс-службе аэропорта заявили НСН, что все рейсы обслуживаются в штатном режиме.

В пресс-службе столичного аэропорта Домодедово прокомментировали НСН инцидент с рейсом «Москва-Дубай». По информации от пассажиров, более шести часов они не могут вылететь из столицы, и все это время находятся в салоне самолета.



«Аэропорт все рейсы обслуживает штатно. Причины изменения времени вылета рейса необходимо уточнять у авиакомпании», - сообщили НСН в пресс-службе Домодедово в среду, 31 января.

Ранее в Telegram-канале «112» пассажиры рейса «Москва-Дубай» сообщали, что порядка шести часов их не выпускают из самолета. На борту объявляли о неполадках в электронике и обледенении самолета, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Самолет принадлежит авиакомпании AZUR air. Как сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика, рейс отправится в ближайшее время.