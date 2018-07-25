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В ДНР узнали об обстреле нацбатальонов украинскими силовиками

25 Июля 2018 в 14:18
В ДНР узнали об обстреле нацбатальонов украинскими силовиками

Подразделения вооружённых сил Украины в Донбассе открыли огонь по позициям националистических добровольческих отрядов - движения «Правый сектор» (запрещённого в России) и нацбатальона «Азов». Произошло это во вторник, 24 июля, в районе села Лебединское, которое контролирует киевский режим. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов, отмечает RT.

По данным разведки ДНР, в результате удара со стороны 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ убиты трое добровольцев, пятеро ранены. Ранее добровольческие формирования украинских националистов отказались покинуть зону проведения силовой операции в Донбассе, на чём настаивает командование ВСУ.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Безсонов сообщил, что в ВСУ создана специальная снайперская группа, которой поставлена зада убивать несговорчивых активистов нацбатальонов. При этом, по словам Безсонова, командование украинской армии планирует возложить вину за их гибель на самопровозглашенные республики.

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