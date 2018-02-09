В ДНР установили убийц Гиви и Моторолы

В ДНР заявили, что все лица, причастные к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, установлены. Об этом сообщил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что установленные лица также связаны с гибелью ополченца Арсена Павлова «Моторолы», убитого в октябре 2016 года. Напомним, что в смерти обоих командиров в министерстве обороны ДНР обвинили украинских диверсантов.

Ранее Ura.ru сообщало, что покушение на командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, украинские спецслужбы готовили два года.