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В ДНР установили убийц Гиви и Моторолы

9 Февраля 2018 в 15:05
В ДНР установили убийц Гиви и Моторолы

В ДНР заявили, что все лица, причастные к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, установлены. Об этом сообщил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что установленные лица также связаны с гибелью ополченца Арсена Павлова «Моторолы», убитого в октябре 2016 года. Напомним, что в смерти обоих командиров в министерстве обороны ДНР обвинили украинских диверсантов.

Ранее Ura.ru сообщало, что покушение на командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, украинские спецслужбы готовили два года. 

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