В ДНР предупредили о «подлом плане» Порошенко сорвать выборы

Президент Украины Петр Порошенко планирует сорвать выборы главы государства, назначенные на воскресенье, 31 марта, и готовит для этого провокации. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, провокации будут нацелены на сотрудников ОБСЕ, а также на мирное население. Безсонов предупредил, что подготовленный к открытию контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» будет заминирован.

«Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ «Станица Луганская» и насильно отправляют мирных жителей на минные поля в районе КПВВ «Золотое»», — цитирует представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики RT.

Безсонов добавил, что жертвы в результате провокаций Порошенко будут представлены, как «очередной акт агрессии» со стороны ополченцев, пишет Ura.ru.

Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил НСН, где ждать диверсий ВСУ на Донбассе.