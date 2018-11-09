В ДНР предупредили о подготовке СБУ провокаций в Азовском море

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Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Донецкому агентству новостей.

По словам Басурина, руководство СБУ разрабатывает несколько сценариев провокаций, в том числе затопление иностранных коммерческих судов.

Ранее в ДНР задержали работающего на СБУ шпиона, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в сентябре в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о формировании ударной группы Вооруженных сил Украины для атаки на мариупольском направлении. Однако его так и не случилось. Эдуард Басурин рассказал НСН почему.