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В ДНР предупредили о подготовке СБУ провокаций в Азовском море

9 Ноября 2018 в 17:32
В ДНР предупредили о подготовке СБУ провокаций в Азовском море
ФОТО: РИА Новости

Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Донецкому агентству новостей.

По словам Басурина, руководство СБУ разрабатывает несколько сценариев провокаций, в том числе затопление иностранных коммерческих судов.

Ранее в ДНР задержали работающего на СБУ шпиона, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в сентябре в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о формировании ударной группы Вооруженных сил Украины для атаки на мариупольском направлении. Однако его так и не случилось. Эдуард Басурин рассказал НСН почему.

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