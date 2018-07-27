В ДНР опровергли слухи о ранении Захарченко

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опровергли сообщения о ранении главы ДНР Александра Захарченко. В его администрации этот информационный вброс назвали «фейком», передаёт РИА Новости.

По уточнённым данным, Захарченко сделали плановую операцию по поводу тяжелого ранения, которое он получил во время боёв в Дебальцево в 2015 году. Как подчеркнули в администрации главы ДНИ, он уже приступил к исполнению обязанностей в полном объёме, отмечает Газета.ру Ранее украинские СМИ выдвинули предположение , что Захарченко ранен, поскольку две последние недели не появлялся на публике.