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В ДНР опровергли продвижение ВСУ в Донбассе

13 Февраля 2018 в 14:38
В ДНР опровергли продвижение ВСУ в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике опровергли продвижение ВСУ в Донбассе. Более того, эту информацию в ДНР посчитали «бредом» и демонстрацией «якобы геройских поступков, которых нет», сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном командовании.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что военным удалось в 2017 году продвинуться на 10 и более километров на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает «Свободная Пресса».

В то же время, по словам Турчинова, ни одного метра «своей земли» отдано не было, пишет RT.

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