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В ДНР опровергли атаку украинских беспилотников на Донецк

18 Февраля 2019 в 15:01
В ДНР опровергли атаку украинских беспилотников на Донецк

Украинские беспилотники не участвовали в серии взрывов в центре Донецка. Об этом сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, «это была закладка» и никаких беспилотных летательных аппаратов не было.

Басурин уточнил, что в результате взрывов, которые произошли в понедельник утром, разрушена крыша газораспределительной станции и подъезд одного из домов, сообщает RT.

Басурин добавил, что утроившие взрывы преследовали цель «напугать миссию ОБСЕ и реализовать план по вводу вооружёной миссии ОБСЕ сюда при помощи США».

Ранее глава пресс-службы народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил НСН, что три взрывных устройства были сброшены с помощью беспилотников. 

Никто не пострадал, пишет «Русская планета».

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