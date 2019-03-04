В ДНР обвинили СБУ в похищении танкистки-ополченки, «перешедшей» в ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергли сообщения украинских средств массовой информации о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону Вооруженных сил Украины.

В ДНР заявили, что Светлана после увольнения из рядов Народной милиции по состоянию здоровья похищена украинскими силовиками, передает RT . Случилось это в Молдавии, куда она вместе с детьми приехала проведать родственников. Как утверждают в ДНР, со Светланой активно работают украинские спецслужбы, давя на неё через детей, поэтому от неё можно ждать любых заявлений, даже самых нелепых, отмечает «Свободная пресса» .

Сама ополченка в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что перешла на сторону ВСУ из-за любви к украинскому разведчику. Как отмечает Ura.ru , рассказать о своем предательстве Дрюк, по её словам, решилась после того, как ее детей вывезли на подконтрольную Киеву территорию. Сама танкистка покинула часть под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону.

В Службе безопасности Украины подтвердили переход Светланы Дрюк. Там назвали это событие завершающим этапом длительной и успешной операции спецслужб.

В интервью РИА ФАН глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай отметил, что этот случай достаточно необычен, поскольку как правило именно военнослужащие ВСУ переходят на сторону защитников Донбасса. Бородай предположил, что Дрюк шантажировали родственными связями, используя известные рычаги влияния на женщин.