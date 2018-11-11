В ДНР и ЛНР завершились выборы

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках завершились выборы глав и парламентов. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск, сообщает ТАСС.



По данным избирательных комиссий республик, в ходе выборов значительных нарушений зафиксировано не было. В настоящий момент идёт подсчёт голосов.

Напомним, на пост главы ДНР претендуют врио главы республики Денис Пушилин, Роман Евстифеев, Елена Шишкина, Владимир Медведев и Роман Храменков. Главой Луганской республики хотят стать действующий врио Леонид Пасечник, Наталья Сергун, , Олег Коваль и Людмила Русак.