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В ДНР и ЛНР завершились выборы

11 Ноября 2018 в 21:40
В ДНР и ЛНР завершились выборы

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках завершились выборы глав и парламентов. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск, сообщает ТАСС.

По данным избирательных комиссий республик, в ходе выборов значительных нарушений зафиксировано не было. В настоящий момент идёт подсчёт голосов.

Напомним, на пост главы ДНР претендуют врио главы республики Денис Пушилин, Роман Евстифеев, Елена Шишкина, Владимир Медведев и Роман Храменков. Главой Луганской республики хотят стать действующий врио Леонид Пасечник, Наталья Сергун, , Олег Коваль и Людмила Русак.

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