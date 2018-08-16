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В Детройте умерла «королева соула»

16 Августа 2018 в 17:15
В Детройте умерла «королева соула»
ФОТО: РИА VistaNews

В своём доме в Детройте в возрасте 76 лет умерла американская соул-певица Арета Франклин. Об этом сообщает Associated Press.

В 1987 году она стала первой женщиной, чьё имя попало в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-ом Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Арета Франклин - в крайне тяжёлом состоянии, однако продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Так, издание ShowBiz411 отмечало, что она находится в собственном доме в Детройте в окружении родных. 

Первоначально рак певице диагностировали восемь лет назад. Ее последнее выступление состоялось 2 ноября 2017 года в Фонде СПИДа Элтона Джона в Нью-Йорке, отмечает телеканал «360».

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