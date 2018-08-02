В день ВДВ Минобороны публикует секретные данные о десантных войсках

Минобороны России в день ВДВ, который отмечают 2 августа, опубликовало уникальные исторические документы о становлении и истории создания Воздушно-десантных войск.

В частности, рассекреченные документы содержат информацию об истории появления голубого берета и нарукавного знака. Также опубликованы подробности боевого применения частей ВДВ в Великой Отечественной войне.

Ura.ru напоминает , днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года.

Тогда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено десантное подразделение на парашютах.Добавим, православные христиане сегодня отмечают день Илии пророка, который считает небесным покровителем Воздушно-десантных войск.