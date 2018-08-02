В день ВДВ Минобороны публикует секретные данные о десантных войсках

В частности, рассекреченные документы содержат информацию об истории появления голубого берета и нарукавного знака. Также опубликованы подробности боевого применения частей ВДВ в Великой Отечественной войне.
Ura.ru напоминает, днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года.
Тогда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено десантное подразделение на парашютах.
Добавим, православные христиане сегодня отмечают день Илии пророка, который считает небесным покровителем Воздушно-десантных войск.