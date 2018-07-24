В «день бесконечности» в Москве сыграют свадьбу тысячи пар

Настоящий свадебный бум ожидают российские ЗАГСы 18 августа. В этой дате содержатся сразу три восьмерки, которые считаются знаком бесконечности, и, по мнению молодоженов, сулят долгую и счастливую жизнь.

По данным начальника Управления ЗАГС столицы Ирины Муравьевой, зарегистрировать свои отношения в столице 18.08.2018 решили уже более тысячи пар.

Как отмечает РЕН-ТВ, дата бракосочетания не гарантирует счастливой семейной жизни. Так, около трети браков, заключенных 7 июля 2007, 8 августа 2008 года и 9 сентября 2009-гоуже распалось.