В деле Шакро Молодого открылась новая страница

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления Следкома по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого, сообщает РИА «Новости».

Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В июле 2016 года Алексей Крамаренко подал в отставку из-за дела криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодого) и Андрея Кочуйкова (Итальянца), сообщает RT.

14 декабря 2015 года Шакро Молодой вместе с Андреем Кочуйковым и Эдуардом Романовым участвовали в перестрелке на Рочдельской улице, ставшей следствием вымогательства 8 миллионов рублей у хозяйки кафе Elements. Тогда Кочуйков и Романов были задержаны. В дальнейшем, по данным следствия, Шакро Молодой пытался за взятку порядка 1 миллиона долларов переквалифицировать возбуждённые дела против своих приближённых и освободить их из заключения. В ходе следствия применяемая статья менялась: сперва в декабре предъявили обвинение в хулиганстве (статья 213 УК), а уже весной, после передачи дела в СКР по ЦАО, дело планировали переквалифицировать в ещё более мягкую статью «самоуправство» (статья 330 УК), что означало бы автоматическое освобождение обвиняемых 15 июня 2016 года, после полугода заключения. 14 июня Кочуйков и Романов формально были освобождены, но их тут же задержали за вымогательство денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а само расследование дела было передано в Главное следственное управление МВД.

12 июля 2016 года Захарий Калашов был задержан и доставлен в полицию по делу о вымогательстве. Через неделю, 19 июля 2016 года ФСБ арестовала первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки.