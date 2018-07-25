В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» могут появиться новые фигуранты

Следственный комитет пришел к выводу, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стали «экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности». Как пишет «Ъ», выяснилось, что на противопожарной системе в торгово-развлекательном центре сэкономили около 7 миллионов рублей.

Когда представители обслуживающей пожарную сигнализацию компании «Системный интегратор» предложили владелице ТЦ Юлии Богдановой привести в порядок противопожарную систему, она отказалась.

В итоге, когда огонь стал распространяться по зданию, не сработала система автоматического водяного пожаротушения, а порошкового - на четвёртом и пятом этажах здания и вовсе не было. Таким образом, к уголовной ответственности может быть привлечена и Богданова.