В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» могут появиться новые фигуранты

Когда представители обслуживающей пожарную сигнализацию компании «Системный интегратор» предложили владелице ТЦ Юлии Богдановой привести в порядок противопожарную систему, она отказалась.
В итоге, когда огонь стал распространяться по зданию, не сработала система автоматического водяного пожаротушения, а порошкового - на четвёртом и пятом этажах здания и вовсе не было. Таким образом, к уголовной ответственности может быть привлечена и Богданова.
Жертвами трагедии стали 60 человек, погибло много детей, которые оказались запертыми в кинозале, пишет Life.ru.