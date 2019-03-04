В деле экс-главы Нижнего Новгорода вновь заговорили о разглашении гостайны

Бывшего заместителя председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонину Смолькову заподозрили в разглашении государственной тайны. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщает издание donnews.ru, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. Смолькова может получить до четырех лет лишения свободы.

Как пишет «МК», дело Смольковой может стать прецедентным для Нижнего Новгорода, где проходит судебный процесс по уголовному делу экс-главы города Олега Сорокина. В январе текущего года во время слушания по делу Сорокина и экс-сотрудников МВД Романа Маркеева и Евгения Воронина, адвокаты заявили, что дело должно рассматриваться в закрытом заседании и в областном суде в связи с тем, что в нем присутствовали материалы, составляющие гостайну. В частности, речь шла о документах с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно».

Однако судья Екатерина Кислиденко продолжила слушания по делу экс-главы Нижнего Новгорода в присутствии прессы, сославшись на заявление канцелярии ГУВД о том, что все документы были рассекречены. В свою очередь, адвокат Дмитрий Кравченко назвал ситуацию беспрецедентной и указал на то, что суд принимал решения, ссылаясь на документы из ГУВД, которые отказался предоставлять.

Резонансную ситуацию в Нижнем Новгороде прокомментировал журналист Владимир Соловьев. Он допустил, что в данном случае может иметь место быть служебное преступление или подлог, и призвал провести расследование и наказать виновных.

Напомним, что Олег Сорокин был арестован в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера». По мнению следователей, в 2013 году Сорокин поручил своему знакомому передать представителям компании «Вектрон» миллион долларов ради преференций в аукционе на получение земельного участка под застройку в пользу другой компании, к которой Сорокин якобы имел отношение.

Ранее на слушаниях уголовного дела в отношении Сорокина неожиданно всплыла связь ключевого свидетеля Евгения Хана с деятельностью бывшего генерал-майора полиции Дениса Сугробова. Адвокат обвиняемого Дмитрий Кравченко рассказал НСН о предполагаемой связи свидетеля с группой ранее осужденных оперативников.