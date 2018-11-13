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В Дании признали собачьи упряжки официальным видом транспорта

13 Ноября 2018 в 08:30
В Дании признали собачьи упряжки официальным видом транспорта

В  Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта. В министерстве транспорта страны пояснили, что с 1 января 2019 года на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними, сообщает «Свободная пресса».

Как отмечает РЕН ТВ, речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха.

Ранее на таком необычном виде транспорта можно было ездить только в специально отведенных местах.

Напомним, что в феврале 2017 года в российском городе Иванова произошло ДТП с участием собачьей упряжки. Виновницей происшествия стала женщина, ехавшая на нартах, запряженных двумя хаски. Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал НСН, какие требования предъявляются к водителям подобных транспортных средств.

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