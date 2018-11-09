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В Дагестане представлено новое правительство

9 Ноября 2018 в 14:12
В Дагестане представлено новое правительство

Глава Дагестана Владимир Васильев представил новый состав кабинета министров республики. Почти все сохранили свои посты, передает ТАСС. Как подчеркнул Васильев, каждый член правительства будет нести персональную ответственность за результаты работы.

Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов предложил изменения в структуре нового кабинета министров. Министерство по национальной политике и комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями будут объединены.

Премьер имеет семь заместителей, в том числе двух первых. Кроме того, ликвидированы комитеты по ветеринарии и по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Их функции теперь перешли министерству сельского хозяйства и продовольствия. Функции Службы государственного финансового контроля передадут министерству финансов.

Владимир Васильев был избран Народным собранием Дагестана новым главой республики 9 сентября. Он пообещал тогда сформировать новое правительство, в том числе с привлечением победителей кадрового конкурса. Васильев стал врио главы Дагестана в октябре 2017 года после отставки Рамазана Абдулатипова. После этого в республике развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. К ответственности, по данным Васильева, уже привлечены более 200 чиновников.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН опроверг сообщения о том, что его якобы стал свидетелем по делу о многомиллионных хищениях в республике.  

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