В Дагестанe после нападения на полицейских ввели план «Сирена»

На территории Кизилюртовского района Республики Дагестан введен план «Сирена» после нападения неизвестных преступников на сотрудников ГИБДД, в результате которого были убиты двое сотрудников органов внутренних дел, передает «Интерфакс».

На месте происшествия находится глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа.

Атака произошла около 20 часов 30 минут на 764-м километре федеральной трассы «Кавказ». Неизвестные на автомобиле «Лада» обстреляли машину ДПС, двигавшуюся в попутном направлении. В результате нападения погибли двое полицейских, один ранен и госпитализирован.

Нападавшим удалось скрыться.

Погибшие будут похоронены с воинскими почестями, их семьям будет оказана помощь.