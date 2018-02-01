В ЦИК за сутки поступило более 37 тыс. заявлений о голосовании по месту пребывания

Около 37 тысяч заявлений о голосовании по месту пребывания поступило в Центризбирком с 31 января. Об этом 1 февраля рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Сутки с небольшим прошло с момента, когда мы позволили системе начать принимать заявления. Принято 36 979 заявлений на 9 часов утра. Сейчас (на 12:30 по московскому времени) [эта цифра] точно перевалила за 40 тысяч», - цитирует слова Булаева ТАСС.

Напомним, 31 января открылась регистрация для голосования на выборах президента по месту фактического пребывания, а не прописки. Заявление для этого можно направить через МФЦ, портал «Госуслуги» и территориальные избирательные комиссии.

Как рассказал Булаев, сейчас работает около 3267 пунктов приёма заявлений в рамках ТИКов, 2787 МФЦ.