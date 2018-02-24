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В ЦИК РФ объяснили, откуда Тульский избирком взял «данные о явке»

24 Февраля 2018 в 17:46
В ЦИК РФ объяснили, откуда Тульский избирком взял «данные о явке»

Размещенные на сайте Тульского избиркома «данные» о явке были получены в ходе тренировочной подготовки к президентским выборам и попали в Сеть по ошибке. Такое объяснение дали произошедшему в ЦИК РФ.

Ранее в субботу на сайте Тульского избиркома появилась информация о явке избирателей на президентские выборы 2018 года. Согласно опубликованной информации, явка в среднем составила 40,05%, а на некоторых участках цифра доходила до 77%.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев пояснил «Интерфаксу», что цифры были придуманы в ходе тренировки по отработке взаимодействия между огромным количеством специалистов и системой ГАС «Выборы».

«На одном из этапов тренировки отрабатывалось получение и передача данных по явке в ходе голосования. В одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы. И результаты были размещены на сайте избиркома», - сказал Булаев.

Булаев подчеркнул, что подобные тренировки сейчас проходят в 96 тысячах УИК.

Выборы президента РФ пройдут в России 18 марта 2018 года.

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