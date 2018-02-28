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В ЦИК прокомментировали стычку Жириновского и Собчак во время дебатов

28 Февраля 2018 в 19:45
В ЦИК прокомментировали стычку Жириновского и Собчак во время дебатов

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина не стала давать оценку действиям кандидатов в президенты России Ксении Собчак и её соперника, лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов, где Собчак облила оппонента водой.

«Этот вопрос вне компетенции ЦИК. Всё, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение», — заявила она.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президентом страны не может становиться человек, которому еще нет 50 лет, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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