В ЦИК пообещали рассмотреть жалобу Собчак на агитационный ролик ЕР

Юристы предвыборного штаба Ксении Собчак подали жалобу в ЦИК на предвыборный ролик, опубликованный «Единой Россией». «Кандидата против всех» возмутило видео, в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом.

Как сообщает РИА Новости, жалоба была направлена в ЦИК и Генпрокуратуру. Предвыборный штаб Собчак просит проверить ролик на нарушение Российского законодательства по части привлечения к предвыборной агитации лиц, не достигших 18 лет.

В ЦИК отметили, что самого ролика еще не видел, но пообещали рассмотреть жалобу, как только она поступит, пишет РИА Новости.