В ЦИК передали вторую часть списка доверенных лиц Путина

Второй список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах был накануне передан в Центризбирком его избирательным штабом. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

«Сотрудники аппарата штаба вчера вечером передали в Центризбирком список доверенных лиц, в который входит 159 человек», - сказал он, не уточнив, кто именно вошел в этот перечень.

По его словам, уже в понедельник, 22 января может пройти заседание ЦИК, на котором будет утвержден список. После чего он будет обнародован на сайте ведомства.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал первый список из 259 доверенных лиц Путина из 600 возможных по закону для кандидата в президенты.