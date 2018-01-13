В ЦИК не исключили удлиненный бюллетень на выборах президента РФ

Для публикации фамилий кандидатов в президенты может понадобиться удлиненный бюллетень. Этого не исключила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что фамилии всех кандидатов в президенты, при условии, что она пройдут все этапы предвыборной регистрации, не поместятся на бюллетене форматом в один лист, сообщает «Россия 1».

В ночь на 13 января ЦИК закончил принимать документы от партийных кандидатов на выборы. Всего их получилось 20 человек. Ранее документы для участия подали 15 самовыдвиженцев. Для окончания процедуры регистрации в качестве кандидата всем им предстоит собрать от 100 до 300 тысяч подписей россиян.