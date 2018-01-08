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В ЦИК назвали число самовыдвиженцев, подавших документы для участия в выборах

8 Января 2018 в 10:18
В ЦИК назвали число самовыдвиженцев, подавших документы для участия в выборах

Центризбирком в ночь на понедельник, 8 января, завершил прием документов у кандидатов-самовыдвиженцев для участия в президентских выборах 2018 года. Об этом рассказала журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что ЦИК получил уведомление о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году от 67 претендентов, среди которых 21 кандидат от партий и 46 самовыдвиженцев. Однако сдать документы до указанного срока – 7 января, – смогли только 15 самостоятельных кандидатов.

««Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть претенденты с чудинкой. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — отметила Памфилова. «Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть претенденты с чудинкой. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия-1».

Она добавила, что в последний день подачи документов сделать это смогли пять самовыдвиженцев. У кандидатов от политических партий есть еще несколько дней. Подать документы для регистрации им необходимо до 12 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, пишет RT.

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