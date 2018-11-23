В «Чёрную пятницу» онлайн-магазины впервые проверят роботы

В России стартует «Черная пятница», которая продлится в течение трёх дней. В этом году скидки в онлайн-магазинах впервые проверят с помощью роботов, об этом сообщают «Известия». В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что том случае, если будет выявлен факт обмана, товары удалят с торговой площадки. При повторных инцидентах компанию отстранят от участия в акции распродаж.

Отмечается, что в этом году, по сравнению с 2017-мы, число участвующих в акции магазинов увеличится в полтора раза.

Между тем, Роспотребнадзор в преддверии «Чёрной пятницы» напомнил покупателям об их правах. Как пишет РИА Новости, в ведомстве отметили, что в период проведения разнообразных акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что россияне имеют право получить всю информацию о товарах, скидках, условиях акций, а также использовании дисконтных карт. Продавцы, в свою очередь, обязаны предоставить её.

Напомним, «Черной пятницей» в США называют день, следующий за Днем благодарения – тогда продавцы, как правило, устраивают масштабные распродажи. Подобные акции стали весьма популярными во многих странах мира, в том числе и в России, подчёркивает «Свободная пресса». В этом году «черная пятница» выпадает на 23 ноября.