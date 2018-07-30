Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

В Чувашии погиб воспитанник школы-интерната

30 Июля 2018 в 23:02
В Чувашии погиб воспитанник школы-интерната

Чувашская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего воспитанника Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната, который скончался в больнице о ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, сообщило ведомство.
ЧП произошло на железнодорожной станции Вурнары в Чувашии.

Региональное следственное управление Следкома проводит доследственную проверку, передает РИА «Новости».

Посёлок Вурнары расположен в центральной части Чувашии, в 91 км к югу от Чебоксар. Одноименная железнодорожная станция на линии Канаш-Арзамас.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.