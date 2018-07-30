В Чувашии погиб воспитанник школы-интерната

Чувашская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего воспитанника Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната, который скончался в больнице о ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, сообщило ведомство.

ЧП произошло на железнодорожной станции Вурнары в Чувашии.

Региональное следственное управление Следкома проводит доследственную проверку, передает РИА «Новости».

Посёлок Вурнары расположен в центральной части Чувашии, в 91 км к югу от Чебоксар. Одноименная железнодорожная станция на линии Канаш-Арзамас.