В Чувашии на трассе М7 перевернулась цистерна с соляной кислотой

На кольцевой развязке федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Цивильск Республики Чувашии произошло опрокидывание автоцистерны, следовавшей из Новочебоксарска в Самару с грузом соляной кислоты массой 23 тонны. В результате ДТП пострадал водитель.

Организован объезд места аварии, передает «Канаш».

Соляная кислота (также хлороводородная, хлористоводородная кислота, хлористый водород) — раствор хлороводорода (HCl) в воде, сильная одноосновная кислота. Бесцветная, прозрачная, едкая жидкость, «дымящаяся» на воздухе. В РФ оборот соляной кислоты концентрации 15 % и более — ограничен.