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В Чили запретили полиэтиленовые пакеты

3 Августа 2018 в 22:15
В Чили запретили полиэтиленовые пакеты

Президент Чили Себастиан Пиньера объявил, что в стране принят закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку, передает «Интерфакс».

Крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение 6 месяцев, малому бизнесу на это выделены 2 года.

С августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов.

В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. Таким образом, они образуют устойчивое загрязнение. 4 триллиона пакетов в год используется в мире.

Оборот полиэтиленовых пакетов вызывает серьёзные возражения экологов. По этой причине в ряде стран использование полиэтиленовых пакетов в качестве бытовой упаковки ограничено или запрещено.

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