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В Чили сгорел дом престарелых

15 Августа 2018 в 00:32
В Чили сгорел дом престарелых

10 человек погибли в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Консепсьон в Чили, передает «Синьхуа».

Пожар вспыхнул ранним утром в одном из помещений приюта, где находилось 13 женщин преклонного возраста.

Консепсьон расположен в 434 километрах на юго-запад от столицы Чили города Сантьяго, портом для него служит город Талькауано, расположенный в 13 км к северо-западу. Вместе с городами Талькауано, Чигуаянте, Сан-Педро-де-ла-Пас, Уальпен и Пенко образует Большой Консепсьон — вторую по численности агломерациюстраны с населением почти миллион жителей.

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