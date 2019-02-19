Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

В честь праздника 23 февраля в Музей Победы будет пускать по военному билету

19 Февраля 2019 в 12:11
В честь праздника 23 февраля в Музей Победы будет пускать по военному билету

В День защитника Отечества, 23 февраля, для всех обладателей военного билета вход в Музей Победы будет бесплатным. Документ необходимо предъявить на кассе, сообщили в пресс-службе музея.

По военному билету можно будет также бесплатно посетить один из сеансов в кинотеатре музея.

23 февраля в Музее Победы выступит Сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России». Одна тысяча музыкантов одновременно исполнят классическую и современную эстрадную музыку. Будут работать интерактивные площадки, где реконструкторы проведут «Уроки живой истории», а в кинотеатре покажут фильмы «Т-34», «Спасти Ленинград», «Офицеры».

На площадке боевой техники Музея Победы пройдет квест для детей «Герои снежной крепости».

В этот день от станции метро «Парк Победы» будут запущены бесплатные автобусы. В 21.00 час с площадки Музея Победы можно будет понаблюдать за праздничным салютом.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.