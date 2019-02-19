В честь праздника 23 февраля в Музей Победы будет пускать по военному билету

В День защитника Отечества, 23 февраля, для всех обладателей военного билета вход в Музей Победы будет бесплатным. Документ необходимо предъявить на кассе, сообщили в пресс-службе музея.

По военному билету можно будет также бесплатно посетить один из сеансов в кинотеатре музея.

23 февраля в Музее Победы выступит Сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России». Одна тысяча музыкантов одновременно исполнят классическую и современную эстрадную музыку. Будут работать интерактивные площадки, где реконструкторы проведут «Уроки живой истории», а в кинотеатре покажут фильмы «Т-34», «Спасти Ленинград», «Офицеры».

На площадке боевой техники Музея Победы пройдет квест для детей «Герои снежной крепости».

В этот день от станции метро «Парк Победы» будут запущены бесплатные автобусы. В 21.00 час с площадки Музея Победы можно будет понаблюдать за праздничным салютом.