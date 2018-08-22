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В честь Дня российского флага в Москве нарисовали граффити

22 Августа 2018 в 16:51
В честь Дня российского флага в Москве нарисовали граффити

Пользователи соцсетей размещают в своих аккаунтах фотографии с граффити, которое появилось на фасаде дома 33 по Валовой улице на Садовом кольце в Москве. На рисунке изображены окна здания, в каждом из них расположен триколор.

Граффити появилось в рамках проекта «Уличные Галереи» и посвящено Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Над граффити размещен официальный хештег мероприятия: #РоссияВКаждомОкне. Всем желающим предлагают фотографироваться или снимать видео на фоне граффити и размещать в соцсетях. Сделать это можно будет до 22 сентября.

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