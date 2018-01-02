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В честь Александра Шаврина могут назвать улицу в Москве

2 Января 2018 в 18:17
В честь Александра Шаврина могут назвать улицу в Москве

Комиссия Мосгордумы рассмотрит предложение об увековечивании памяти актера театра им. Маяковского Александра Шаврина сразу, как только оно поступит. Об этом сообщил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, в случае успешного обсуждения всех необходимых нюансов – формата, места и финансирования, - память будет увековечена.

«В каком виде это будет, мемориальная доска или одноименная улица, будет обсуждаться», - заявил РИАМО Герасимов.

Ведущий актер Театра им. Маяковского Александр Шаврин скончался 30 декабря на 58-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезни. Прощание с Шавриным прошло в Москве 2 декабря.

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