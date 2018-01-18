Пятница
19 января
USD 56.76
EUR 69.26
Горячие новости

В Челябинской области военнослужащего задавил танк

18 Января 2018 в 22:16
В Челябинской области военнослужащего задавил танк

Военного накануне задавил танк в Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следкома.

Сегодня в военный следственный отдел Следственного комитета России по Чебаркульскому гарнизону обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что накануне вечером вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.