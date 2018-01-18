В Челябинской области военнослужащего задавил танк

Военного накануне задавил танк в Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следкома.

Сегодня в военный следственный отдел Следственного комитета России по Чебаркульскому гарнизону обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что накануне вечером вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс».