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В Чехии стартуют выборы президента

12 Января 2018 в 00:55
В Чехии стартуют выборы президента

Прямые выборы президента пройдут сегодня и завтра в Чехии. На пост претендендуют 9 кандидатов. Среди претендентов - действующий глава государства Милош Земан, передает ТАСС.

В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени, а в субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00. Как ожидается, предварительные итоги будут обнародованы уже 13 января.

Политологи не исключают, что может потребоваться второй тур, который может пройти 26-27 января.

Чехия - парламентская республика, и президент в ней выполняет представительские функции. Он представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства.

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